Мининский и Министерство образования Калининградской области

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков и министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва 28 апреля в Нижнем Новгороде подписали соглашение о сотрудничестве между нижегородским педагогическим вузом и калининградским Министерством образования.

Представители обеих сторон в рамках соглашения будут участвовать в совместных образовательных и научно-исследовательских программах и проектах, а также в повышении квалификации педагогических, научно-педагогических и инженерно-педагогических кадров региональных систем образования по актуальным направлениям.

Соответствующие программы вуза, в том числе новую концепцию обучения будущих учителей физики и переподготовки действующих, представил ректор нижегородского университета. Он также рассказал об опыте взаимодействия с Нижегородской епархией.

- Уже более 15 лет мы готовим теологов, причем, как в рамках бакалавриата, так и в рамках магистратуры, - рассказал Виктор Сдобняков. - К нам приходят максимально мотивированные студенты, с хорошим базовым духовным образованием. Их преподаватели имеют остепененность не ниже кандидата наук. В итоге трудоустраиваются 100 % выпускников, география их дальнейшей работы - разные регионы России.

Мининский университет и Нижегородская епархия к новому учебному году планируют открыть на базе одного из корпусов вуза Центр духовной культуры. Его целью станет духовно-нравственное просвещение на основе традиционных ценностей православной культуры, формирование личности современного педагога.

- Мы заинтересованы в знакомстве не только с опытом подготовки и трудоустройства молодых преподавательских кадров, но и с лучшими практиками патриотического и духовного воспитания, которые сейчас актуальны как никогда. Наша цель - долговременное сетевое сотрудничество для повышения качества образования в регионе, - отметила Светлана Трусенёва.

После подписания соглашения делегация Калининградской области, в которую вошли представители духовенства и директора школ региона, познакомилась с опытом Мининского университета в части целевого обучения будущих педагогов, организации сети классов профильной направленности, в том числе психолого-педагогических и инженерных, и пространством возможностей непрерывного опережающего образования. В свою очередь министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва провела встречу со студентами Мининского, рассказав о перспективах работы в регионе и действующих мерах социальной и финансовой поддержки молодых специалистов.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина