Слесари АВР АО «Нижегородский водоканал» представят область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

В Нижнем Новгороде завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Победителей выбрали в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». Площадкой проведения конкурса стала Слудинская водопроводная станция.

Участниками соревнований стали 15 слесарей аварийно-восстановительных бригад из АО «Нижегородский водоканал», ООО «Арзамасский водоканал», ООО «Заводские сети». Среди специальных гостей мероприятия были депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по энергетике Наталья Назарова, начальник управления капитального ремонта и благоустройства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Ковальчук, председатель Нижегородской областной организации «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения» Елена Ленина, генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, исполняющий обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Петров, директор ООО «Приволжский центр сертификации» Татьяна Выборнова.

«Конечно, у нас все профессии нужны, все профессии важны, но в последнее время все обратили внимание на то, что те рабочие профессии, где нужны и руки, и голова, они в дефиците. К счастью, сейчас государство занялось решением этой проблемы, и такие конкурсы профессионального мастерства, которые были традиционными в советские времена, начинают проводиться снова. Эти мероприятия обладают очень большим воспитательным воздействием, это правильная модель, надеемся, что они будут проводиться достаточно длительное время, благодаря чему вы примете участие не только в этом соревновании, но и в тех, которые пройдут в следующие годы. Поэтому желаю вам удачи, победы и самое главное, чтобы вы нашли в себе силы и уверенность в том, что вы действительно можете претендовать на звание лучшего специалиста в России», - открывая мероприятие, обратился к участникам конкурса начальник отдела капитального ремонта и благоустройства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Ковальчук.

В рамках состязаний оценивались как практические навыки конкурсантов, так и знание ими теории. Теоретическая часть конкурса проходила в форме тестирования по 28 вопросам. Для успешного прохождения этой части конкурсантам необходимо было правильно ответить не менее чем на 80% вопросов. Во время практической части испытания конкурсантам необходимо было выполнить ремонт задвижки водопроводной сети. Помимо того, что ответы и действия конкурсантов оценивались в баллах, важную роль играло и время выполнения задания. При получении одинакового количества баллов преимущество получал конкурсант, выполнивший задание в более короткий срок. Конструкции, собранные конкурсантами в практической части, оценивались экспертами с точки зрения их соответствия нормам технологического процесса, а также подвергались гидроиспытаниям. По завершении участниками теоретической и практической частей конкурса экспертная группа подсчитала результаты и передала их конкурсной комиссии, после чего состоялось награждение победителей.

«Все мы являемся потребителями услуг и, конечно, ждем чуткого и внимательного отношения к своим нуждам. Мы понимаем, что за теплом в батареях, водой из крана, за электричеством в домах стоит труд тысяч специалистов, ответственность которых формируют наши понятия о комфорте, уюте и качестве жизни. Хотела бы поблагодарить руководителей предприятий области, которые совместно с профильным министерством проводят такие мероприятия профессионального мастерства. Важно развиваться, делиться навыками, воспитывать достойное поколение грамотных специалистов», – сказала депутат Государственной Думы Наталья Назарова по итогам мероприятия.

Обладателем первого места стал Валерий Колбасов, слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Автозаводского канализационного участка АО «Нижегородский водоканал». Второе место занял Дмитрий Кожаров, слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Автозаводского канализационного участка АО «Нижегородский водоканал». Специальный приз в номинации «За волю к победе» получил Дмитрий Федотов, слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Нагорного водопроводного участка АО «Нижегородский водоканал».

Отметим, что обладатели 1-го и 2-го мест, представят Нижегородскую область на финальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который состоится 29 и 30 июня 2023 года в Самаре.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»