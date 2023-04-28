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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:16

Трамвай №11 в Нижнем Новгороде возобновит работу с 1 мая

Он будет курсировать от площади Благовещенской до Черного пруда
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Трамвай №11 в Нижнем Новгороде возобновит работу с 1 мая.

Трамвай №11 в Нижнем Новгороде возобновит работу с 1 мая.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сезонный трамвай №11 возобновит свою работу с 1 мая. Он будет ходить по привычному маршруту – от Черного пруда до площади Благовещенской. Об этом сообщила Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- В будние дни работа маршрута планируется с 7 часов утра до 19 часов, в выходные – с 10 часов утра до 21 часа, - рассказала специалист.

Напомним, уникальный исторический ретро-вагон вернулся на улицу Рождественскую весной 2022 года. Он работает на маршруте только в теплый период. Так, в прошлом году его работа была завершена 1 ноября.