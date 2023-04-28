Ольга Гудкова возглавила пресс-службу правительства Нижегородской области. Фото: Кира МИШИНА

Ольга Гудкова официально назначена руководителем пресс-службы правительства Нижегородской области. До этого она была исполняющим обязанности главы ведомства, пишет телеграм-канал «ВОВК».

Гудкова сменила на этом посту Вадима Цыганова, который возглавлял пресс-службу с 2020 года, а в январе перешел на должность заместителя министра социальной политики региона.

- Назначение Ольги Гудковой логично, так как у неё именно финансово-хозяйственный опыт работы, в том числе в СМИ. Надо понимать, что пресс-служба – это не только работа с информацией и мониторингом, но и реализация госконтрактов со СМИ. Для решения этих задач там и нужен такой человек, - отмечает политический обозреватель Андрей Вовк.

Ранее Ольга Гудкова работала руководителем муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа», была генеральным директором телекомпании «Волга».