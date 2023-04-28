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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:40

Более 100 административных дел за поджог травы завели в Нижегородской области

Виновникам грозят штрафы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Девушка фотографирует горящую траву.

Девушка фотографирует горящую траву.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородской области с начала года составлено более 100 административных правонарушений за выжигание сухой травы. Виновникам придется выплачивать штрафы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– За этот год по причине горения травы мы устанавливаем виновников. На сегодняшний день мы составили более 100 административных протоколов, – сказал полковник внутренней службы. – По всем остальным случаям мы проводим расследования. Постараемся, чтобы все виновники были привлечены к ответственности.

Напомним, что в Нижегородской области с начала 2023 года произошло четыре лесных пожара общей площадью более 1,5 гектара.

Также в 2023 году зарегистрировано семь пожаров с групповой гибелью людей. Погибших насчитывается 14.