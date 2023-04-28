Штрафы для нижегородцев увеличиваются в два раза в период особого противопожарного режима

Штраф. Фото: Даниил ОПАРИН

В период действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются более чем в два раза. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– За этот год по причине горения травы мы устанавливаем виновников. На сегодняшний день мы составили более 100 административных протоколов, – сказал полковник внутренней службы. – По всем остальным случаям мы проводим расследования. Постараемся, чтобы все виновники были привлечены к ответственности.

За нарушение противопожарного режима нижегородцам грозят штрафы. Гражданам в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей; должностным лицам от 30 000 рублей до 60 000 рублей; юридическим лицам от 400 000 рублей до 800 000 рублей.

Напомним, что с начала весны 2023 года в Нижегородской области зафиксировали 331 пожар, связанный с возгоранием травы и сухой растительности – это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.