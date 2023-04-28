Новый жилой комплекс построят около Борского моста в Нижнем Новгороде. Фото: Иван Макеев

Новый жилой комплекс хотят построить около Борского моста в Нижнем Новгороде. Вопрос о предоставлении земельного участка рассматривался на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области, пишет «АиФ-НН».

Территория, о которой идет речь, расположена на улице Акимова, ее площадь составляет 75 тысяч квадратных метров. Застройщик – компания СЗ Хутор» - намерен возвести здесь многоквартирные дома. Объем инвестиций в проект составляет 12,8 млрд рублей.

За предоставление земельного участка застройщик должен будет провести реставрацию объекта культурного наследия «Дом Бурмистрова с интерьером», которая оценивается в 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе планируют снести 24 многоквартирных дома ради современной застройки.