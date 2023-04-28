АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело интеллектуальную игру для студентов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело интеллектуальную викторину для студентов Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина. Мероприятие приурочено к 30-летию ПАО «Транснефть», сообщает пресс-служба компании.

Тема игры была связана с историей развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России. В викторине приняли участие 30 студентов, которые были разделены на 6 команд. Оценивали их выступления члены жюри - представители руководства предприятия и университета.

По итогам викторины первое место заняла команда «Дружба, представляющая факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Губкинского университета. Участники команды награждены дипломами и подарочными сертификатами.

Теперь победителей ждет финальный этап викторины, который пройдет в Москве в сентябре. За звание сильнейшей студенческой команды будут бороться представители шести опорных вузов ПАО «Транснефть».