Четыре лесных пожара произошло в Нижегородской области с начала 2023 года

Лесной пожар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области с начала 2023 года произошло четыре лесных пожара общей площадью более 1,5 гектара. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– В прошлом году за этот период был зафиксирован только один лесной пожар, его площадь составила 0,2 гектара, – пояснил полковник внутренней службы.

Напомним, что в Нижегородской области с 17 апреля начал действовать особый противопожарный режим. В регионе установилась сухая солнечная погода, которая способствует возникновению природных пожаров.

Однако с начала весны 2023 года в регионе уже зафиксировали 331 пожар, связанный с возгоранием травы и сухой растительности.