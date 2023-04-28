В Дзержинске завершается реализация государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья города вручили глава Дзержинска Иван Носков и депутат городской Думы Николай Пивняк. Всего в 2023 году 45 семей получат ключи от новых квартир.

«Сегодня одна из приоритетных задач – это качество жизни дзержинцев, которое в том числе включает в себя расселение людей из аварийного жилого фонда. Это серьезная большая задача на несколько лет. В прежние годы расселялось в среднем около 14 семей в год и от 3 до 5 семей получали денежные компенсации. В этом году перед нами стоит задача расселить 45 семей из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Уверен, что по итогам года мы на эту цифру выйдем», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Семье Опалевых и Светлане Воробьевой, ранее проживающим в аварийном доме по адресу проспект Ленина, 103, вручены ключи от новых квартир на проспекте Ленинского Комсомола (двухкомнатная) и проспекте Ленина (однокомнатная). В квартирах проведен косметический ремонт, заменены окна, установлен сан фаянс, газовое и электрооборудование.

«Мне повезло с квартирой, ведь именно в этом доме, в соседнем подъезде живет моя школьная подруга. Меня вполне устраивает этот район города, я к нему привыкла, здесь все рядом. После прежней комнаты в коммуналке с соседями отдельная квартира – это просто сбывшаяся мечта! Я очень рада! Да еще и квартира с аккуратным ремонтом, заходи и живи, долгое время можно ничего не переделывать», - поделилась Светлана Воробьева.

В 2023 году в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» выделено 116 млн. рублей на приобретение 43 квартир (2 квартиры по программе были закуплены в 2022 году).

Иван Носков: «Сегодня одна из приоритетных задач – это качество жизни дзержинцев»

«Поговорил с новосёлами, безусловно для них это большая радость - наконец получить своё жильё, - отметил депутат Думы г. Дзержинска Николай Пивняк, - Люди ждали этого годами. Очень важно, что программа работает слаженно. По сути, мы близимся к её завершению в Дзержинске. Наша задача - сделать так, чтобы горожане жили в комфорте. Мы плотно работаем над этим. И конечно контролируем процессы переселения»

Напомним, в 2023 году в Дзержинске завершается реализация государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы». Ранее в округе было полностью завершено расселение аварийных домов: №36, ул. Грибоедова; №№9,11,13 пос. Горбатовка, ул. Восточная; №11, ул. Черняховского; №8 пос. Пыра, ул. Московская. Жители этих домов уже получили новые квартиры или компенсации.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска