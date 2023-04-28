Обыски проходят у юристов «Команды против пыток» в Нижнем Новгороде

Полицейские пришли в нижегородский офис «Команды против пыток». Фото: t.me/no_torture

Силовики проводят обыски у правозащитников «Команды против пыток» в Нижнем Новгороде. Правоохранители нагрянули к ним ранним утром 28 апреля, сообщает телеграм-канал организации.

- Сегодня в 7 утра сотрудники уголовного розыска пришли с обыском на домашний адрес к юристам Команды против пыток в Нижнем Новгороде, среди них Ольга Садовская, - говорится в сообщении.

После этого полицейские пришли в нижегородский офис «Команды против пыток», расположенный на улице Ошарской. Причины обысков пока не называются.