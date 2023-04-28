Глава Дзержинска Иван Носков проверил реализацию кампании по замене лифтового оборудования

Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с генеральным директором Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрием Гнатюком и депутатом городской Думы Олегом Богдановым проверили реализацию кампании по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Кампания по замене лифтового оборудования стартовала в Нижегородской области с апреля по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Работы ведутся в 54 объектах из 125 запланированных на 2023 год.

«В первый год кампании меняем лифты, срок эксплуатации которых (25 лет) заканчивается в этом или следующем году. Они уже выработали свой лимит безопасной эксплуатации, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Благодарю губернатора Нижегородской области за поддержку. Такой масштабной работы не проводилось ни в одном регионе страны. В Дзержинске взят хороший темп работ. Убедился, что используют лифты исключительно российского производства повышенной безопасности и комфорта – будут установлены интерактивные информационные панели, видеокамеры. Уверен, через пару месяцев жители первых в очереди домов смогут оценить результат в виде бесперебойно работающих, современных, безопасных лифтов».

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выделено 1,6 млрд рублей на кампанию по замене лифтового оборудования в Дзержинске, из них большая часть средств – 1,2 млрд руб. – на замену 337 лифтов в 77 домах в 2024 году.

«В Фонд капремонта поступает много обращений от жителей многоэтажек по вопросам замены лифтов. Это один из самых капиталоемких видов работ. Благодаря масштабному проекту жителям не придется ждать замены лифтов 10 лет. Очень важно, что финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета, то есть средства собственников мы сможем направить на реализацию программы капитального ремонта, на восстановление крыш и фасадов домов», – сообщил генеральный директор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Особое внимание при проверке уделили работам по адресам: проспект Свердлова, 74, где ведется замена 4 лифтов, бульвару Космонавтов, 1/77, где меняют 8 лифтов, и улице Галкина, 4, где переустановят 4 лифта. Работы на данных объектах выполнены на 30%.

«Сейчас во многих дзержинских многоэтажках идут работы по замене направляющих, лебедок, дверей шахт и самих кабин. Ремонтируются машинное отделение и входные группы подъездов. Через два месяца эти работы закончатся, и жители смогут подниматься в свои квартиры на красивых и современных лифтах, которые будут служить долгие годы», – отметил депутат Думы г. Дзержинска Олег Богданов.

Напомним, замена лифтового оборудования проводится в многоквартирных домах в рамках регионального проекта, созданного по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего в регионе до конца 2024 года запланирована замена 2393 лифтов в 709 МКД. Решение о запуске проекта было принято губернатором по итогам стратегической сессии регионального совета в декабре 2022 года. Запуск проекта стал возможным благодаря сотрудничеству регионального правительства с ДОМ.РФ. На проект планируется направить более 8,5 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств регионального бюджета. Исполнителем программы по замене лифтового оборудования является Фонд капитального ремонта.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска