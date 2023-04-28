Нижегородская мэрия запретила КПРФ проводить митинг на 1 мая из-за коронавируса. Фото: Анар МОВСУМОВ

Администрация Нижнего Новгорода отказала региональному отделению партии КПРФ в проведении мероприятий на 1 мая, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на секретаря НРО КПРФ Владислава Егорова.

Сначала нижегородские коммунисты хотели провести автопробег от Парка Победы до площади Ленина и посвятить его не только Первомаю, но и поддержке участников СВО. Однако мэрия не согласовала это мероприятие, и тогда обком КПРФ попытался согласовать проведение памятного митинга. Но им вновь отказали, сославшись на то, что в Нижегородской области продолжает действовать указ губернатора о повышенной готовности из-за угрозы распространения ковида.

По словам Владислава Егорова, члены партии уже поставили перед правительством региона вопрос об отмене указа и снятии ограничительных мер.