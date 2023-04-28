Глава комитета по управлению городским имуществом Дзержинска отправлен под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Дзержинска Максим Рабин отправлен под домашний арест решением суда 27 апреля. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями – уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Глава ведомства попался на махинациях при расселении аварийного жилого фонда. В 2021 и 2022 году он заключил с неким бизнесменом контракт, согласно которому тот обязался построить и предоставить жилье в Дзержинске для переселенцев из аварийного фонда. Предпринимателю был выплачен аванс в размере 42,6 млн рублей.

- Когда стало понятно, что в оговоренные сроки до 31 декабря 2022 года дом не будет построен, глава комитета, стремясь создать видимость успешной реализации программы, расторг ранее заключенные контракты по надуманным основаниям, не истребовав с предпринимателя ранее выплаченный аванс. При этом он заключил новые муниципальные контракты на предоставление жилья в том же доме, перечислив этому бизнесмену в качестве аванса более 21,3 млн рублей, - рассказали в суде.

В результате аварийные дома так и не были расселены, а интересы граждан были нарушены. 27 апреля Максим Рабин был отправлен под домашний арест сроком до 24 июня включительно.