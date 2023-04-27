Нижегородцы смогут получить деньги за сообщение о пьяном водителе с 1 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Нижегородской области смогут получить денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе. Соответствующий указ вступит в силу с 1 мая. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Глебом Никитиным 21 апреля.

Глеб Никитин сообщил, что соответствующая информация передана в Министерство финансов Нижегородской области. Деньги будут выделять из областного бюджета.

Для получения вознаграждения житель должен быть старше 18 лет. Он может предоставить информацию в устном или письменном виде в МВД. При получении денежных средств нужно принести копию паспорта, написать заявление и согласие на обработку персональных данных.