В Балахне арестовали домашнего тирана, который насмерть забил жену Фото: Дмитрий Ахмадуллин

26-летнего жителя Балахны, который подвергал свою 28-летнюю жену домашнему насилию и до смерти ее избил, поймали и арестовали. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина несколько лет издевался над женой, избивал ее, супруги часто ругались. Женщина подавала заявление в полицию, но позже мужчина давил на нее, и заявление она забирала.

- Потерпевшая ранее неоднократно подвергалась насилию со стороны мужа, - сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Летом 2022 года родные погибшей решили привлечь внимание людей к проблеме. Они расклеили в многоквартирном доме листовки, где под фото голого мужчины описали, как он издевался над женой.

-Она была от него зависима. Она от него уходила, говорила мне по телефону, что он ее раздражал и я она не могла с ним жить. Сестра его выгоняла, но через какое-то время ее муж снова просил прощения и возвращался, - поделилась воспоминаниями сестра пострадавшей в сюжете программы «Кстати».

Ночью 23 апреля 2023 года в семье снова произошел скандал, в ходе которого пьяный мужчина стал бить свою супругу. 28-летняя девушка попала в больницу и на следующий день умерла.

Женщина поступила в больницу с множественными травмами. У нее были гематома головы, сотрясение мозга, ушибы мягких конечностей, тупая травма живота и синяки по всему телу. Именно травма живота, по мнению врачей, стала причиной смерти.

26-летнего домашнего тирана уже задержали и арестовали на два месяца, мужчина сознался в содеянном.

Известно, что супруги состояли в гражданском браке и воспитывали двоих детей.