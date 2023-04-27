Более 600 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

628 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области с начала сезона. Роспотребнадзор начал отслеживать эту статистику со 2 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, больше всего случаев зафиксировано в Автозаводском районе областного центра – здесь жертвами кровопийц стали 68 человек. Также часто эта проблема случалась в Борском, Городецком, Семеновском, Выксунском, Шахунском, Варнавинском, Володарском районах области, Дзержинске и Ленинском, Приокском районах Нижнего Новгорода.

Чаще всего клещи присасываются на территории деревень и сел, на личных огородных участках и реже – на придомовых территориях и, как ни странно, в лесу. Единичные случаи присасывания клещей зарегистрированы в парках и санаториях.

Всего было исследовано 450 клещей, три из них оказались переносчиками клещевого энцефалита, 64 инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, еще 18 - анаплазмой.

- На прошлой неделе зарегистрирован случай иксодового клещевого боррелиоза у ребенка двух лет, жителя Сормовского района. Инфицирование произошло в Воскресенском районе, диагноз подтвержден лабораторно, - рассказали в Роспотребнадзоре.