В Мининском университете прошла всероссийская конференция

Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей “Научное творчество молодежи как ресурс развития современного общества” прошла в Мининском университете 25 апреля.

В 2023 году, Году педагога и наставника, конференция была посвящена 200-летнему юбилею со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. В ней приняли участие более 150 исследователей образования и педагогики из 25 регионов Российской Федерации.

Важным элементом педагогической науки нового поколения является опора на лучшие практики “отцов” педагогики, считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, и одним из них как раз является Константин Ушинский.

- Современную педагогическую школу невозможно начать с нуля, - отметил ректор вуза. - Но можно актуализировать те лучшие воспитательные и педагогические практики, модернизировать их с учетом запроса времени и имеющимися социально-значимыми проблемами общества. Уверен, что молодое поколение ученых сможет не только дополнить методики актуальными компонентами воспитания и обучения, но и вывести на новый уровень образование в России. А мы поддержим самые смелые инициативы наших ученых.

Во время работы конференции было организовано несколько секций, на которых обсудили новое прочтение педагогического наследия К.Д. Ушинского, проблемы и опыт организации воспитательной деятельности, а также тему наставничества, через которое можно транслировать педагогическую культуру.

Участники конференции пришли к выводу, что идеи К.Д.Ушинского имеют большое значение для развития современной модели образования. Также особый интерес вызвало обсуждение вопросов буллинга и фаббинга, которые сегодня являются актуальными проблемами общества.

Также на конференции заместитель начальника управления взаимодействия с педагогическими вузами “Академии Минпросвещения России” Анна Карпухина представила конкурсные проекты, посвященные Году педагога и наставника в России. Работа конференции завершилась научным интерактивным квизом, посвященным наследию К.Д. Ушинского.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина