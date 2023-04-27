Команда по мини-футболу Мининского университета стала финалистом Всероссийских соревнований

Региональный этап Всероссийского проекта “Мини-футбол - в вузы” завершился 26 апреля. Команда Мининского университета со счетом 5:3 обыграла в финале команду Университета им.Лобачевского и получила право представлять Нижегородскую область на Всероссийских соревнованиях.

- Безусловно, чувствую гордость за наших ребят, - сказал ректор педагогического университета Виктор Сдобняков. - Команда не просто вышла в финал, но и показала отличную подготовку, выиграв абсолютно все матчи. Замечу, что ребята успевают и учиться, и выступать на соревнованиях. В Мининском университете созданы все условия для гармоничного сочетания обучения и спортивной карьеры.

Финальные игры Всероссийского проекта “Мини-футбол - в вузы” пройдут с 10 по 26 мая на площадке спортивной базы “Изумрудное” в Нижегородской области. Проект реализуется с 2008 года Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Минспорта РФ.

Напомним, что мужская сборная Мининского университета по мини-футболу является действующим чемпионом страны среди студенческих команд.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина