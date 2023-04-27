Более 140 территорий благоустроят в Нижегородской области в 2023 году

Более 140 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более 140 общественных пространств планируют благоустроить в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благоустройство пройдет по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой будут отремонтированы дороги, обустроены зоны отдыха, созданы спортивные и детские площадки и многое другое.

Отметим, что одним из приоритетов программы является развитие сельских территорий. Благоустройство общественных пространств – важный факт для комфортной и безопасной жизни населения.

- Программа позволяет преобразовать села, создать современные общественные пространства для жителей. В итоге появляются благоустроенные скверы и парки, детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги и освещенные улицы – это комфорт и безопасность людей, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, в рамках проекта благоустроят 143 объекта. При этом на региональные пространства будет выделено более 200 миллионов рублей.

В Выксе планируется ремонт дороги к детскому саду в Ближне-Песочном и подъездных путей к многоквартирным домам, а в Новодмитриевке обустроят спортивную площадку. В Шарангском муниципальном округе в селе Большое Устинское обустроят сквер, в Шаранге – парк.

В Тоншаевском районе возведут пешеходные дорожки в поселках Тоншаево и Шайгино. Отремонтируют дороги в поселках Буреполом, Пижма и селе Ошминское, а также в селах Салдаманов Майдан, Атингеево, Шандрово Лукояновского муниципального округа. В Починках появятся тротуары.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделят 1,1 миллиард рублей на благоустройство. Деньги будут направлены не только на обустройство общественных мест, но и возведение жилья для работников села, капитальный ремонт культурных учреждений, строительство объектов водоснабжения и другие цели.