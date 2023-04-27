Сотрудники нижегородских филиалов АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в спартакиаде.

Нижегородские сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в спартакиаде по летним видам спорта, приуроченной к 30-летию ПАО «Транснефть». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 250 человек – сотрудники всех филиалов предприятия. Спартакиада длилась целых два дня, спортсмены соревновались в восьми дисциплинах: волейболе, стритболе, настольном теннисе, легкой атлетике, мини-футболе, плавании, бильярде и шахматах.

Открытие Спартакиады проходило на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе Нижегородской области. С приветственным словом выступили представители руководства и профсоюзной организации предприятия, отметив важность события и пожелав командам удачи.

Участники показали высокие спортивные результаты в личном и командном первенствах. Волейболисты объединённой команды аппарата управления предприятия и производственного филиала – Центра промышленной автоматизации (ЦПА) завоевали золото. Работники Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) стали победителями в мини-футболе. Лучшие в соревнованиях по стритболу - спортсмены Великолукского завода «Транснефтемашь». Лидеры в лёгкой атлетике, плавании, шахматах и бильярде - специалисты аппарата управления и ЦПА, в настольном теннисе - сотрудники Горьковского, Рязанского и Марийского РНУ.

Лучшие спортсмены АО «Транснефть-Верхняя Волга» примут участие в региональной летней Спартакиаде предприятий системы ПАО «Транснефть», которая состоится в Нижнем Новгороде в мае 2023 года.

- Спартакиада является важным элементом корпоративной культуры, способствует формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание популяризации физической культуры и здорового образа жизни, - подытожили в компании.