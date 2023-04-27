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НовостиНовости компаний27 апреля 2023 11:49

В парке Швейцария 1 мая пройдет детский фестиваль ГТО

Мининский университет приглашает принять участие в фестивале детей 6-12 лет и их родителей
В парке Швейцария 1 мая пройдет детский фестиваль ГТО

В парке Швейцария 1 мая пройдет детский фестиваль ГТО

Детский фестиваль ГТО пройдет 1 мая с 11.00 до 13.00 в парке Швейцария. Организатор мероприятия - факультет физической культуры и спорта Мининского университета. В спортивном празднике могут принять участие дети 6 - 12 лет и их родители.

- Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью гармоничного развития личности, - считает ректор педагогического вуза Виктор Сдобняков. - На фестивале у ребят будет возможность попробовать свои силы и сдать усеченный вариант ГТО. Уверен, что в будущем многие из детей захотят подтвердить свои спортивные навыки и получить знак отличия. Тем более, что сдача нормативов ГТО добавляет баллы при поступлении в вуз.

Для детей, которые примут участие в фестивале, Мининский университет приготовил памятные призы, которые получат первые 50 сдавших нормативы. Детский фестиваль ГТО пройдет на баскетбольной площадке парка Швейцария, остановка “Ул. Сурикова”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина