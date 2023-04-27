Митрополит Георгий встретился с солдатами в ЛНР. Фото: пресс-служба Нижегородской епархии

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий со своей делегацией 26 апреля посетил военнослужащих в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Участники делегации побывали на шести объектах. В рамках поездки митрополит Георгий встретился с военнослужащими, а также им передали технические средства.

Архипастырь посетил военный госпиталь и полигон, где проходят мероприятия по воинской подготовке мобилизованных. Также делегация попала на место дислоцирования танковой части, постоянно базирующейся в поселке Мулино Нижегородской области.

Для военнослужащих митрополит Георгий прочитал молебны, а также подарил им молитвословы, иконы с образом Пресвятой Богородицы и флешки с песнопениями архиерейского хора Нижегородской епархии.

Кроме того, солдаты получили гуманитарную помощь. Им доставили куличи, маскировочные сети и другие необходимые вещи, которые были собраны духовенством и прихожанами нижегородских храмов и монастырей.

- Я хотел сам посмотреть, где служат наши земляки-нижегородцы, привезти им пасхальные подарки, пообщаться и помолиться вместе с ними. Сегодняшняя поездка насыщенная, плодотворная, осмысленная, - сообщил архипастырь.