Нижегородские энергетики приняли участие в фестивале «Управляй карьерой: шаг в будущее»

В рамках фестиваля «Управляй карьерой: шаг в будущее» сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» презентовали специальности, наиболее востребованные в энергокомпании, а также ознакомили учащихся МАОУ «Лицей №38» с основными направлениями деятельности филиала.

На фестивале «Нижновэнерго» представляли заместитель начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Лазарев Сергей и заместитель начальника участка подстанций Центрального ВРЭС Юнисов Максим. Они пообщались с учениками, ответили на все интересующие их вопросы о карьере энергетика.

Проекты «Декада энергетики», «Уроки по электробезопасности», «Экскурсии на энергообъекты», – уже стали традиционными мероприятиями по профориентации в филиале.

«Профориентационная деятельность является важной составляющей для успешного развития любой отрасли. Это, без преувеличения, работа не перспективу. Филиал «Нижновэнерго» пользуется лучшими практиками в данном направлении и открыт для карьерного сотрудничества», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.