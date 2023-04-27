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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:06

Фонтан на площади Минина торжественно запустят 28 апреля

Церемония пройдет в полдень
Елизавета КОПЫЛОВА
Фонтан на площади Минина торжественно запустят 28 апреля. Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

Фонтан на площади Минина торжественно запустят 28 апреля. Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

Торжественная церемония запуска фонтана на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде пройдет 28 апреля в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Когда-то этот фонтан служил водопроводом для жителей города, он считался точкой водоразбора и не был достопримечательностью, но в настоящее время для водоснабжения его не используют. Сейчас запуск фонтана на Минина стал ежегодной традицией, который открывает сезон фонтанов в Нижнем Новгороде.

Для жителей, которые посетят мероприятие, приготовили культурную программу. Нижегородцы смогут поучаствовать в викторине и насладиться выступлением музыкального коллектива.