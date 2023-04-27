Концерт Доры на фестивале «Столица закатов» отменили в Нижнем Новгороде. Фото: группа во "Вконакте" фестиваля "Столица закатов"

Концерт певицы Доры, который должен был пройти 1 июля в Нижнем Новгороде, отменили. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Столица закатов» в социальных сетях.

- И изменения, конечно, бывают как хорошие, так и не очень — спешим сообщить, что концерт Доры 1 июля отменяется по независящим от нас причинам, - говорится в сообщении.

Певица должна была выступить в «Ракушке» в Александровском саду, однако теперь там состоится концерт иного исполнителя. Впрочем, имя нового артиста пока не огласили.

Фестиваль «Столица закатов» впервые прошел в Нижнем Новгороде в 2020 году, в преддверии 800-летия города. Тогда он «дислоцировался» на Нижневолжской набережной, где была установлена сцена, на которой каждую субботу выступали приглашенные звезды. Теперь фестиваль проходит немного в ином формате: стало больше локаций, рассчитанных на небольшое количество зрителей, всего 30-40 человек.

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