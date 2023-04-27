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Агентство "РосБизнесКонсалтинг" составило рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жилья. В соответствии с рейтингом, на 3-м месте оказался регион Сочи, обогнав по стоимости Нью-Йорк и Дубай. Всемирно известный город-курорт предлагает 29 кв метров элитного жилья за 1 млн долларов.

Корреспонденты ряда российских изданий решили изучить вопрос глубже и составили подобный рейтинг регионов РФ, чтобы выявить своих лидеров. В основу анализа положены данные открытых площадок, работающих по всей территории России, на которых рекламируется недвижимость.

Москва, Московская область и город Сочи в рейтинге не участвуют.

Пятое место у Республики Крым - желающих жить здесь на постоянной основе хватает, в том числе и среди состоятельных россиян.

На четвертом месте рейтинга - Калининградская область. Залог ее привлекательности - исторический колорит, мягкий климат, близость моря и близость Европы.

Второе и третье место поделили Краснодарский край и Тверская область.

Близость к столице, живописные волжские пейзажи делают Тверскую область инвестиционно-привлекательной. Жители региона отмечают, насколько удобно, с одной стороны, иметь дом с участком, выходящим к реке и возможностью построить собственный причал, а с другой - в случае необходимости через пару часов быть на рабочем месте в Москве.

Также на Тверской земле реализуются интересные и амбициозные проекты. К примеру, разместившийся в 120 км от Москвы на берегу Иваньковского водохранилища курорт европейского уровня «Завидово» - с гольф-клубом, гостиничным комплексом, древними храмами, туристическими тропами, проходящими по одноименному национальному парку.

В 25 км от Завидово расположен еще один уникальный инвестиционный проект- поселок Екатериновка. Место, связанное с российской историей, с именем Екатерины Великой.

Имения элитного посёлка Екатериновка выстроились по береговой линии, в окружении русской природы в двух часах езды от столицы. Для комфортного проживания здесь запланированы: вертолетная площадка, конгресс-холл, заправочные станции для электроавтомобилей, яхтенная марина и собственный парк-дендрарий с ротондами и беседками в окружении многочисленных водных объектов.

Что касается стоимости - цены в российской глубинке оказались выше, чем в столицах США и Европы. При средних ценах на элитные объекты по региону в районе 540 т.р. за 1 кв. м, тут есть предложения, доходящие до полутора миллионов за 1 кв.м, при этом объекты реализуются, поселок растёт: тренд выбирать экологичный район сыграл здесь решающую роль.

Если сравнить самые амбициозные предложения в Екатериновке с заграничными объектами, позади останутся Вашингтон и Лондон, Париж и Мадрид.

Долгое время состоятельные россияне вкладывали свои деньги в зарубежные объекты. Россия может предложить недвижимость, не уступающую в своей элитности Америке и Европе - делают вывод эксперты рынка недвижимости.