Нижегородский водоканал запустит фонтан на площади Минина и Пожарского в пятницу в 12:00

28 апреля в 12:00 на площади Минина и Пожарского состоится торжественная церемония включения главного городского фонтана, с которого более 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде. Сегодня для водоснабжения он не используется, а его торжественный запуск стал красивой традицией, которой открывается сезон фонтанов в городе. Запуску фонтана предшествовала серьезная работа по его расконсервации, ревизии оборудования и пуско-наладке.

В рамках церемонии планируется выступление музыкальной группы, нижегородцы и гости города смогут принять участие в викторине и поделиться своими историями, связанными с главным городским фонтаном.

Справка

Главный городской фонтан на площади Минина и Пожарского был запущен 01 октября 1847 года одновременно с первым в Нижнем Новгороде водопроводом. В 19 веке фонтан не был украшением, а служил для жителей города главной точкой водоразбора.

В 20 веке фонтан на площади Минина и Пожарского несколько раз реставрировался. В 1990-х годах была построена подземная часть и насосные станции, а c 2007 года фонтан оборудован подсветкой, работающей с 20:00 до 01:00. На данный момент в конструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода используется комплекс новейших технологических решений. Установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект «танцующего» фонтана.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»