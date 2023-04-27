Работы по расчистке реки Борзовки начались в Нижнем Новгороде. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В Нижнем Новгороде начались подготовительные работы для расчистки русла реки Борзовки, которая протекает по территориям Автозаводского и Ленинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас у берегов реки проводят сбор отходов, собирают упавшие ветки, проводят вырубку кустарников и деревьев.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отмечает, что реализация проекта представляет большую значимость для улучшения экологии в регионе.

-В сентябре 2022 года благодаря поддержке первого заместителя Минприроды России Константина Анатольевича Цыганова нам удалось добиться положительного решения о финансировании работ в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. 30 ноября 2022 года был заключен государственный контракт. Все работы должны быть завершены в этом году, - рассказал Денис Егоров.

Основные работы по расчистке русла реки будут проводить после окончания нереста, который длится с 15 апреля по 15 июня.

Длина участка расчистки от станции Восточной до улицы Баумана составляет четыре километра. Планируется изъять более 12 тысяч тонн илистых донных отложений. Это улучшит экологические условия для 139, 2 тысяч жителей.

Стоимость реализации проекта составляет 42,6 миллионов рублей, из них 37,3 млн — средства федерального бюджета, 5,3 млн — областного.

К слову, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о проведении комплексного благоустройства берегов реки Борзовки после расчистки территории. На эти цели планируется направить почти 155 млн рублей. Глеб Никитин подчеркнул, что именно жители подняли вопрос о расчистке реки. Нижегородцы самостоятельно неоднократно проводили там субботники.

Также за счет инвестиционных средств будут строиться сети канализации с ликвидацией открытых выпусков стоков в Борзовку. На эти цели предполагается направить более 92 млн рублей.