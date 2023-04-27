Подрядчик АО «Нижегородский водоканал» высадила сирень в рамках общегородского субботника

Подрядчик АО «Нижегородский водоканал» компания из Санкт-Петербурга ООО «Технополис-С» внесла свой вклад в озеленение Нижнего Новгорода. В рамках общегородского субботника, проходившего 22 апреля 2023 года, на улице Архангельской в посёлке Сортировочный Нижнего Новгорода была высажена аллея сирени. Саженцы были закуплены на собственные средства ООО «Технополис-С».

- В Нижнем Новгороде мы уже не первый год реализуем целый ряд довольно крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время по заказу АО «Нижегородский водоканал» мы выполняем санацию коллекторов в Канавинском и Нижегородском районах. В этом году мы решили присоединиться к общегородскому субботнику в Нижнем Новгороде и высадить аллею из кустов сирени. Для нашей компании очень важно видеть Нижний Новгород красивым, современным и благоустроенным. Поэтому помимо тех инженерных работ, которые мы выполняем, решили внести свой вклад и в его озеленение. Надеюсь, что аллея, которую мы создали сегодня, будет радовать жителей города не один десяток лет, - рассказал руководитель проекта компании ООО «Технополис-С» Дмитрий Багин.

Напомним, что 21 апреля сотрудники АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» провели совместный субботник. В мероприятии приняли участие порядка 600 сотрудников обеих организаций.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»