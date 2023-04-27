Темой VII фестиваля «Горький fest» станет 100-летие Леонида Гайдая

Глеб Никитин обсудил VII фестиваль «Горький fest» с Михаилом Пореченковым и Оксаной Михеевой. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил организацию VII фестиваля «Горький fest» с Михаилом Пореченковым и Оксаной Михеевой. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Темой фестиваля в этом году станет 100-летие режиссера Леонида Гайдая.

- Будет много показов, несколько десятков площадок, громкие имена! – анонсирован Никитин.

Сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля, он продлится до 20 мая. Участвовать могут фильмы любых жанров, снятые в период 2021-2023 года.

Фестиваля «Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. За это время его посетили известные актеры и представители киноиндустрии.