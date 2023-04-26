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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 15:08

Полиция проводит проверку из-за массового убийства кошек на улице в Нижнем Новгороде

Заявление об инциденте поступило 24 апреля
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Один труп кошки нашли возле забора детского садика.

Один труп кошки нашли возле забора детского садика.

Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Полиция проводит проверку из-за изуродованных трупов кошек, найденных на улице в Нижнем Новгороде. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили в ведомстве.

Известно, что 24 апреля в полицию обратилась жительница Канавинского района, которая сообщила, что обнаружила на улице трупы животных.

По словам очевидцев, бедные кошки были убиты зверски: их тела были неестественно перекручены, какие-то лежали в слюнях и выглядели, будто их потрепали собаки. Другие якобы были удушены проволокой, на туловищах животных были огромные дыры. Горожане тут же забили тревогу – в их местности завёлся душегуб и живодёр, которого необходимо немедленно найти.