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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:32

Шалабаев: Средняя зарплата нижегородцев выросла до 65 тысяч рублей в 2022 году

Этот показатель на 13% выше, чем в 2021 году
Елизавета КОПЫЛОВА
Шалабаев: Средняя зарплата нижегородцев выросла до 65 тысяч рублей в 2022 году

Шалабаев: Средняя зарплата нижегородцев выросла до 65 тысяч рублей в 2022 году

Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата нижегородцев за прошлый год составила 65 тысяч рублей. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев на заседании Городской Думы, которое состоялось 26 апреля.

Как отметил мэр, уровень безработицы среди населения уменьшился и составляет 0,44%, а в рейтинге городов-миллионников по размеру заработной платы Нижний Новгород занимает пятое место. Средняя заработная плата нижегородцев за 2022 год повысилась на 7,6 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что уровень безработицы снизился во всех городах Приволжья. Так, этот показатель варьируется от 1,6% до 3,9%.