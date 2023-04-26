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НовостиНедвижимость26 апреля 2023 11:51

На застройщика ЖК "Дом на Горького" завели дело о мошенничестве

Застройщик не выполнил свои обязанности перед дольщиками
Елизавета КОПЫЛОВА
На застройщика ЖК "Дом на Горького" завели дело о мошенничестве

На застройщика ЖК "Дом на Горького" завели дело о мошенничестве

Фото: Прокуратура Нижегородской области

На компанию «Интерсити» завели уголовное дело о крупном мошенничестве при долевом строительстве. Об этом сообщила пресс-служба СК СУ России по Нижегородской области.

Компани «Интерсити» является застройщиком «Дома на Горького» в границах улиц Горького, Короленко и Славянской. Компания должна была сдать объекты дольщикам еще летом прошлого года, но этого не случилось. Как сообщает следствие, ущерб оценивается в 800 млн рублей.

Сейчас ведется проверка, которая была инициирована правительством Нижегородской области, в ходе которой изучают документацию и назначают экспертизу, а также допрашивают потерпевших. В ходе расследования дела будут приняты меры для восстановления прав дольщиков.

На данный момент правительство ищет инвестора, который достроит дом, так как дольщики отказались от выплат компенсаций и потребовали достроить жилье.

Как сообщалось ранее, застройщик "Дома на Горького" был признан банкротом.