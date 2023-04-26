Врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП в Лысковском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие, которые попали в ДТП в Лысковском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения по Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что ДТП произошло рано утром 26 апреля на трассе М-7. В результате погибло трое человек, один из них ребенок. Еще четверо пострадали и сейчас находятся в больнице с тяжелыми травмами.

- Среди пострадавших - ребенок и двое мужчин из Республики Чувашия. Один мужчина из Республики Татарстан. Проинформированы коллеги в Минздравах этих регионов, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Сообщается, что все пострадавшие будут проходить лечение в Нижегородских клиниках. На данный момент оба водителя находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один мужчина находится в операционной, четырехлетний ребенок находится в профильном отделении больницы под наблюдением врачей.