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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:27

Иван Носков: «Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска»

Проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет
Иван Носков: «Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска»

Иван Носков: «Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска»

В Дзержинске проходит рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Более 10 тысяч дзержинцев уже сделали свой выбор. 25 апреля глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы и сотрудниками компании «Т Плюс» посетили один из пунктов для голосования в городе.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» дает реальную возможность создавать комфортную и безопасную среду в городах. Жители сами меняют свои города в лучшую сторону. Мы вместе выбираем, какие общественные пространства и районы Дзержинска преобразятся в 2024 году, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Благодарю тех, кто уже принял участие в голосовании, и волонтеров, работающих на пунктах и подробно рассказывающих о каждой территории, помогающих людям. Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска. Голосуйте за благоустройство своего города!»

В этом году дзержинцы выбирают из 9 общественных пространств – это может быть парк, обновленные бульвары, скверы, площади. Дзержинск участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года. За это время в городе благоустроено 7 общественных пространств и более 200 дворовых территорий, а также построен парк «Утиное озеро».

«Мы все хотим жить в красивом комфортном городе. И государство каждому из нас предлагает самим определить, какие общественные пространства в Дзержинске нужно благоустроить в следующем году. Это могут быть бульвары Победы или Мира, Театральная площадь или сквер на площади Макарова. Призываю присоединиться и вас!» – сказал депутат городской Думы Дзержинска Олег Богданов.

Поддержали Дзержинск в голосовании и сотрудники Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс», ведущего в городе масштабный ремонт тепловых сетей.

Проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет

Проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет

Напомним, проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет. Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая 2023 года на сайте. Также проголосовать можно, воспользовавшись помощью волонтеров на одной из шести площадок:

- ТЦ Дзержинец – с 15:00 до 19:00 (ежедневно)

- ТЦ Городской рынок (Меркурий) – с 15:00 до 19:00 (ежедневно)

- УСЗН г. Дзержинска – с 14:00 до 17:00 (по будням)

- ТЦ Универмаг – с 16:00 до 20:00 (ежедневно)

- ТЦ Перекресток – с 16:00 до 20:00 (ежедневно)

- МФЦ на ул. Гастелло – с 16:00 до 20:00 (по будням)

Также вы можете подать заявку на благоустройство своего двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска. Напомним, в 2023 году в первую очередь будет проведено благоустройство 20 дворовых территорий, с их полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска