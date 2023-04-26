Иван Носков: «Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска»

В Дзержинске проходит рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Более 10 тысяч дзержинцев уже сделали свой выбор. 25 апреля глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы и сотрудниками компании «Т Плюс» посетили один из пунктов для голосования в городе.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» дает реальную возможность создавать комфортную и безопасную среду в городах. Жители сами меняют свои города в лучшую сторону. Мы вместе выбираем, какие общественные пространства и районы Дзержинска преобразятся в 2024 году, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Благодарю тех, кто уже принял участие в голосовании, и волонтеров, работающих на пунктах и подробно рассказывающих о каждой территории, помогающих людям. Каждый житель может принять участие в развитии Дзержинска. Голосуйте за благоустройство своего города!»

В этом году дзержинцы выбирают из 9 общественных пространств – это может быть парк, обновленные бульвары, скверы, площади. Дзержинск участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года. За это время в городе благоустроено 7 общественных пространств и более 200 дворовых территорий, а также построен парк «Утиное озеро».

«Мы все хотим жить в красивом комфортном городе. И государство каждому из нас предлагает самим определить, какие общественные пространства в Дзержинске нужно благоустроить в следующем году. Это могут быть бульвары Победы или Мира, Театральная площадь или сквер на площади Макарова. Призываю присоединиться и вас!» – сказал депутат городской Думы Дзержинска Олег Богданов.

Поддержали Дзержинск в голосовании и сотрудники Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс», ведущего в городе масштабный ремонт тепловых сетей.

Проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет

Напомним, проголосовать может каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет. Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая 2023 года на сайте. Также проголосовать можно, воспользовавшись помощью волонтеров на одной из шести площадок:

- ТЦ Дзержинец – с 15:00 до 19:00 (ежедневно)

- ТЦ Городской рынок (Меркурий) – с 15:00 до 19:00 (ежедневно)

- УСЗН г. Дзержинска – с 14:00 до 17:00 (по будням)

- ТЦ Универмаг – с 16:00 до 20:00 (ежедневно)

- ТЦ Перекресток – с 16:00 до 20:00 (ежедневно)

- МФЦ на ул. Гастелло – с 16:00 до 20:00 (по будням)

Также вы можете подать заявку на благоустройство своего двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска. Напомним, в 2023 году в первую очередь будет проведено благоустройство 20 дворовых территорий, с их полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска