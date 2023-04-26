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НовостиНовости компаний26 апреля 2023 8:42

«Нижновэнерго» проведет «День клиента» по новому адресу

Елизавета КОПЫЛОВА

27 апреля потребителей проконсультирует руководство филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

«День клиента» состоится на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Нижегородской области с 11.00 до 19.00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2.

С ноября 2022 года очный прием посетили 139 человек. Среди них – жители областного центра и ряда районов Нижегородской области.

Напоминаем, что данные встречи проходят еженедельно, по четвергам. Справки по телефону +7 (831) 431-85-64.