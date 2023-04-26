Два старых дома снесут ради новостройки в центре Нижнего Новгорода Фото: Яндекс.Карты

Два старых дома снесут ради новостройки на улице Семашко в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в документах регионального Минграда от 19 апреля.

Старые дома 1917 года постройки находятся по адресу улица Семашко 17 и 17а. Их планируют снести, а жильцов расселить. На их месте хотят построить новостройку, в которой будет от трех до шести этажей. Заказчиком проекта выступил ООО «Альбакор 52». Помимо строительства дома, планируется возведение подземного паркинга.

Стоит отметить, что строительство будет проходить рядом с объектом культурного наследия «Дом Чегодаева», поэтому застройщик должен при строительстве принять меры по его сохранению.