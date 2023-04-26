Подрядчик заплатит более 62,3 млн рублей за срыв ремонта в ДДТ им. В.П. Чкалова Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания АВК «Групп» заплатит 62,3 миллиона рублей за несоблюдение сроков ремонта в Нижегородском дворце пионеров им.Чкалова. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Напомним, что окончание ремонтных работ было запланировано на 2021 год, но подрядчик не успел. Из-за срывов сроков с компанией расторгли контракт.

Стоимость контракта составила 139 миллионов рублей. Изначально с подрядчика хотели взыскать 47 миллионов рублей. Из них 36,6 млн рублей за невыполненные работы, 10,8 млн за неотработанный аванс и 1,1 млн за срыв сроков реставрации.

На судебном заседании, которое состоялось 24 апреля, суд огласил конечную сумму – 62,3 млн рублей. Из них 61,2 млн – это за необоснованное обогащение, а 1,1 млн за срыв сроков исполнения контракта.