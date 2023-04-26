Глеб Никитин провел заседание комиссии Госсовета РФ на тему экологии. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание комиссии Государственного совета РФ 25 апреля. Мероприятие было посвящено экологии и природным ресурсам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин отметил, что сейчас в Нижегородской области проходит экологическая неделя, посвященная использованию вторичного сырья и переходу к экономике замкнутого цикла. Логичным продолжением этих мероприятий станет X Невский международный экологический конгресс, который состоится в Санкт-Петербурге 25-26 мая.

- Вопрос стратегически важный, идет в парадигме национальных целей, сформулированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это развитие отрасли вторичных ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности. Без создания необходимой инфраструктуры и условий невозможно будет обеспечить снижение объемов захоронения отходов в два раза, - сказал Глеб Никитин.

Во время заседания главы регионов поделились опытом по вторичному использованию отходов, выступили с предложениями и обсудили меры по привлечению частных инвесторов в эту отрасль. Кроме того, был затронут важный вопрос о развитии культуры раздельного сбора мусора.

Также обсуждалась проблема свалок на землях лесного фонда. Предлагается возложить ответственность за них на региональные власти, а существующие ныне стихийные свалки постепенно ликвидировать за счет привлечения федеральных средств.