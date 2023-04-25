Сильный дождь ожидается в Нижегородской области 26 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный дождь ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 26 апреля. Экстренное предупреждение распространило региональное Управление МЧС России.

- Такая вероятность сохранится на протяжении суток, - подчеркнули в ведомстве.

До этого в регионе стояло аномально теплая погода с показателями, больше характерными для июня, чем для апреля. Так, вчера столбики термометров в областном центре показывали +22 градуса. Однако уже сегодня во второй половине дня, как и предсказывали синоптики, небо заволокло тучами, а к вечеру пошел дождь.