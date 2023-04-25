37 команд из Нижегородской области стали победителями и призерами фестиваля «ТехноСтрелка»

37 нижегородских команд стали победителями и призерами международного фестиваля «ТехноСтрелка». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде объявили победителей и призеров международного фестиваля «ТехноСтрелка» – ими стали 77 команд, 37 из которых представляли Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Результаты наших ребят поражают. Именно на таких фестивалях мы в полной мере понимаем, что эти любознательные, целеустремленные и по-взрослому ответственные дети в своем юном возрасте понимают, какой вклад они могут внести в развитие своей страны уже сейчас, – поделилась и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Мероприятие проводили в нашем городе во второй раз. Всего участие в нём приняли более 180 команд юных разработчиков, медийщиков и виарщиков из России и Узбекистана.

В течение четырех дней ребята занимались разработкой web-приложений для IT-компаний, снимали проморолики, пытались оптимизировать транспортную систему и пассажиропоток ТРЦ. А ещё они создавали приложения с использованием технологии дополненной реальности и тамагочи.

Среди организаторов фестиваля региональный центр выявления талантов у детей и молодежи «Вега» и Центр молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум», а также нижегородский минобр.

– Мы, как основные организаторы всех хакатонов в этом году, уже на этапе отбора понимали, что к нам на «ТехноСтрелку» приедут сильнейшие, т.к. конкурс был несколько команд на одно место, – подчеркнула директор ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» Светлана Непокорова.