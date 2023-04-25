Экс-глава Балахнинского района Левкович получил условный срок за махинации при строительстве водопровода. Фото: администрация Балахны

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему главе Балахнинского района Алексею Левковичу, который обвинялся по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием было доказано, что Левкович провел махинации при строительстве водопровода в поселке Большое Козино, которое велось в 2019-2020 годах. Для этого у местной администрации был заключен контракт с подрядчиком.

- Подсудимый, используя свое служебное положение, отдал незаконное распоряжение представителю подрядчика о перечислении 150 тысяч рублей в адрес сторонней организации, перед которой у него имелись финансовые обязательства, - рассказали в региональном Следкоме.

В обмен на это глава района согласовал работы по прокладке трубопровода вопреки техническим условиям проекта, что создало «реальную опасность для жизни и здоровья людей».

Сегодня Канавинский районный суд приговорил Левковича к трем годам лишения свободы условно.