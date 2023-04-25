Глеб Никитин устроил утреннюю пробежку по Чкаловской лестнице. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднялся по Чкаловской лестнице во время утренней пробежки 25 апреля. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, вторая половина «восьмерки» ему далась тяжело, но во второй ее половине забились мышцы ног, а пульс подскочил до 200.

- Еле дополз, - признался Глеб Никитин. - Вывод однозначен: без подготовки этого делать категорически нельзя. Но в итоге - есть первая Чкаловская лестница! Я это сделал!

Стартовой точкой маршрута утренней пробежки Глеба Никитина была Волжская набережная, затем – Стрелка, Канавинский мост и Нижневолжская набережная до катера «Герой». По пути губернатор оценил качество уборки городских улиц и общественных пространств. У него остались замечания к уборке мусора на Стрелке и пешеходной дорожке на мосту – коммунальщики уже взяли их в работу.

В последнее время Никитин нередко выкладывает фотографии со своих утренних пробежек и оценкой качества уборки городских улиц. Так, недавно он оценил качество уборки в центре Нижнего Новгорода.