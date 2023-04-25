Нижегородские власти прорабатывают меры для устранения пробок в деревне Ольгино. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские власти прорабатывают меры для устранения автомобильных заторов на проспекте Гагарина и в районе деревни Ольгино. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ранее нижегородцы в соцсетях неоднократно жаловались на то, что новая развязка в Ольгине не избавила от пробок, и сейчас пассажиры пригородных автобусов вынуждены высаживаться и несколько километров идти пешком, чтобы успеть на работу.

В мэрии не отрицают наличие проблемы и уже прорабатывают пути решения. Очевидно, что с пробками помогут справиться новые дороги и расширение уже существующих, однако на это требуется много денег. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства дублера проспекта Гагарина – концессионное соглашение по нему могут заключить уже в этом году.

А пока этого не произошло, пропускную способность проспекта Гагарина в районе деревни Ольгино будут увеличивать регулировкой работы светофоров.