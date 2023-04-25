Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 25 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 25 апреля. Отключения запланированы в Московском, Канавинском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без света останутся дома №25 и 27 по улице Красных Зорь. Электричества не будет с 9 до 13 часов.

В Канавинском районе отключат горячую воду по адресу улица Авангардная, 20. «Тепленькой» не будет также с 9 до 13 часов.

В Советском районе отключат горячую воды на улице Надежды Сусловой в доме №24. Ее не будет с 9 до 14 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.