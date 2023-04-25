Нижегородских депутатов предложили увольнять за прогулы заседаний Гордумы. Фото: пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

Заместитель председателя Гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев предложил лишать мандатов депутатов, которые пропустили половину заседаний за полгода. Свое предложение он озвучил на заседании комиссии по МСУ 24 апреля, пишет NewsRoom24.

На заседании обсуждался вопрос расширения перечня оснований для досрочного увольнения народных избранников. В частности, для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным необходимо дополнить его пунктом об отсутствии депутата на всех заседаниях в течение шести месяцев.

Однако Николай Сатаев высказал предложение о том, что увольнять депутатов надо даже в случае, если за полгода они прогуляли половину и более заседаний.

- Не работает человек, не появляется. А ведь работа с жителями и на комиссиях является основной. На пленарных заседаниях мы ставим определенную точку, подводим итог, здесь у нас все вопросы в рабочем порядке уже отработаны, – аргументировал он свою точку зрения.

Председатель комиссии Ольга Балакина в свою очередь отметила, что подобные решения должны приниматься на федеральном уровне, поскольку оно может расценено как ограничение прав граждан и нарушение конституции, поэтому необходимо провести публичные слушания.

Николай Сатаев сказал, что изучит этот вопрос, и, если инициатива соответствует нормам федерального законодательства, ее вынесут на публичные слушания.