Аллея из 20 дубов высажена на берегу Святого озера в Дзержинске

22 апреля в рамках общегородского субботника на берегу Святого озера Общественная палата города Дзержинска, молодежные объединения, жители и администрация города приняли участие в высадке 20 дубов.

Инициатива дополнительного озеленения природного уголка города с муниципальным пляжем обсуждалась на Общественной палате города и была поддержана главой Дзержинска Иваном Носковым. По предложению экскурсовода и члена Общественной палаты Андрея Демидова аллея была названа в честь первого главного архитектора города Алексея Кусакина.

«Еще одна хорошая традиция для субботника – не только убираться, но и высаживать деревья. В этом году мы высадили на берегу Святого озера ценную породу деревьев – дубы. Дубов немало по берегам озера, значит, это удачное для этого вида место произрастания. Главное, чтобы все, кто отдыхают на озере, относились к молодым дубкам бережно, а мы, со своей стороны, обеспечим их своевременный полив», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

На аллее были высажены дубы возрастом 5-6 лет и высотой 2,5-3 метра. Высадка производилась по рекомендациям агрономов питомника «Юнилэнд» под руководством специалистов департамента благоустройства и дорожного хозяйства и управления экологии администрации Дзержинска. Полив саженцев будет организован сотрудниками МБУ «Город» два раза в неделю.

«Деревья, особенно такие, как дубы, высаживаются для будущих поколений, только наши внуки смогут по-настоящему оценить их красоту. На берегу озера Святого мы не просто посадили деревья, в городе заложено еще одно памятное место – аллея имени Алексея Кусакина, которая станет истинным украшением берега, привлекательным и для дзержинцев, и для гостей города», - отметил экскурсовод, член Общественной палаты Дзержинска Андрей Демидов.

Также в ходе общегородского субботника жители поселков совместно с депутатами городской Думы высадили более 200 деревьев хвойных и лиственных пород. Глава Дзержинска отметил, что в течение года горожане вновь смогут принять участие в акциях по высадке саженцев на общественных пространствах. «Более 1000 саженцев деревьев и кустарников мы планируем высадить в разных районах города. Приглашаю всех горожан следить за анонсами и присоединяться к акциям. Уверен, наш зеленый город станет только краше и чище, если мы вместе будем вносить свой посильный вклад в его развитие», – добавил Иван Носков.

В разных районах города Дзержинска, которые предлагали жители, будут высажены клёны серебристые и остролистные, дубы черешчатые, липы, ивы, рябины, можжевельник, ели.

5 мая Дзержинск по традиции присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти». 5000 штук сеянцев сосны обыкновенной в лесах городского округа высадят учащиеся Эколого-биологического центра, сотрудники Нефтехимической транспортной компании, управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска и МБУ «Инженерно-экологическая служба». Кроме того, с целью лесовосстановления осенью текущего года будет высажено более 20 тысяч сеянцев сосны на площади 6,8 гектаров, а также проведен агротехнический уход за лесными культурами прошлых лет на площади более 43 гектаров.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска