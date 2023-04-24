Неделя родительских компетенций пройдет в Мининском университете

Всероссийская неделя родительской компетентности пройдет в Мининском университете с 24 по 30 апреля. Квалифицированные психологи и педагоги расскажут, как подготовить ребенка к школе, выстроить отношения в семье между поколениями и справиться с детской агрессией.

Как отметил ректор педагогического университета Виктор Сдобняков, специалисты факультета психологии и педагогики активно взаимодействуют с родительской общественностью региона.

- Мининский университет участвует во всероссийских проектах, а также реализует собственные инициативы, - рассказал он. - Мы консультируем родителей в рамках работы службы “Психолого-педагогического сопровождения позитивного родительства”. Наши специалисты провели уже более 130 тысяч консультаций как в онлайн, так и в оффлайн форматах. Хочу отметить, что помощь наши специалисты предоставляют бесплатно.

Всероссийская неделя родительской компетентности проходит 2 раза в год. Мероприятие является образовательной площадкой для родителей, которые могут получить консультации по воспитанию детей у специалистов психологов и опытных педагогов. Инициатива проводится в рамках реализации федерального проекта “Современная школа” национального проекта “Образование”.

Родители приглашаются к участию. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на события можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина