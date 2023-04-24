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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:07

Две крупнейшие коммунальные организации Нижнего Новгорода провели традиционный весенний субботник

Помимо уборки собственных территорий они начали благоустраивать участки зимних ремонтов
Две крупнейшие коммунальные организации Нижнего Новгорода провели традиционный весенний субботник

Две крупнейшие коммунальные организации Нижнего Новгорода провели традиционный весенний субботник

Сотрудники АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» 21 апреля вышли на весеннюю уборку территории объектов компании в рамках ежегодного субботника.

Нижегородский водоканал провёл уборку на водопроводной станции «Малиновая гряда», Слудинской, Ново-Сормовской водопроводной станциях, Нижегородской станции аэрации, а также на водопроводных, канализационных насосных станциях и прилегающей к ним общегородской территории. В субботнике приняли участие более 250 сотрудников предприятия.

- Субботник – это традиционное для нас мероприятие, которое позволяет не только навести порядок, но и всех нас сплотить такой большой и дружной работой. Персонал и Нижегородского водоканала, и Теплоэнерго с огромным желанием откликнулся на призыв принять в нём участие. И сегодня каждый на своем участке делает наши производственные объекты и прилегающую общегородскую территорию более уютными, - рассказал генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Помимо уборки собственных территорий они начали благоустраивать участки зимних ремонтов

Помимо уборки собственных территорий они начали благоустраивать участки зимних ремонтов

В рамках субботника на Слудинской водопроводной станции выполнили уборку территории, обновление покраски объектов уличной инфраструктуры, разбивку клумб, сборку деревянных ограждений, высадку деревьев и кустарников.

Также отметим, что помимо уборки собственных территорий АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» начали восстанавливать благоустройство на участках зимних ремонтов. Данные работы продлятся до начала июня.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»