Две крупнейшие коммунальные организации Нижнего Новгорода провели традиционный весенний субботник

Сотрудники АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» 21 апреля вышли на весеннюю уборку территории объектов компании в рамках ежегодного субботника.

Нижегородский водоканал провёл уборку на водопроводной станции «Малиновая гряда», Слудинской, Ново-Сормовской водопроводной станциях, Нижегородской станции аэрации, а также на водопроводных, канализационных насосных станциях и прилегающей к ним общегородской территории. В субботнике приняли участие более 250 сотрудников предприятия.

- Субботник – это традиционное для нас мероприятие, которое позволяет не только навести порядок, но и всех нас сплотить такой большой и дружной работой. Персонал и Нижегородского водоканала, и Теплоэнерго с огромным желанием откликнулся на призыв принять в нём участие. И сегодня каждый на своем участке делает наши производственные объекты и прилегающую общегородскую территорию более уютными, - рассказал генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Помимо уборки собственных территорий они начали благоустраивать участки зимних ремонтов

В рамках субботника на Слудинской водопроводной станции выполнили уборку территории, обновление покраски объектов уличной инфраструктуры, разбивку клумб, сборку деревянных ограждений, высадку деревьев и кустарников.

Также отметим, что помимо уборки собственных территорий АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» начали восстанавливать благоустройство на участках зимних ремонтов. Данные работы продлятся до начала июня.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»